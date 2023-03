França e Israel em convulsão social

Nos últimos dias, a população de dois países se organizaram e estão se manifestando contra duas reformas propostas pelos seus governos. Em Israel, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu que diminuir o poder do judiciário, dando ao parlamento a prerrogativa de derrubar decisões dos magistrados.

Já na França, o presidente Emmanuel Macron quer implementar uma reforma previdenciária, que aumentará a idade mínima para se aposentar, além de acabar com alguns benefícios para os servidores públicos. No início desta semana, manifestantes impediram que turistas entrassem no Museu do Louvre, como forma de protesto.

Como resultado dessas manifestações, o governo de Israel adiou a decisão de colocar o novo projeto em prática, mas não descartou a sua implantação. O executivo francês propôs uma série de reuniões com grupos parlamentares, partidos políticos, sindicatos e associações com o objetivo de "apaziguar o país".

Afinal, o que essas manifestações podem mudar na vida política desses países? Há mais elementos em jogo do que apenas a discussão em torno das reformas? Existe uma insatisfação mais ampla? No Estadão Notícias de hoje, vamos conversar sobre esse momento conturbado que vivem os dois países com o professor de relações internacionais da ESPM, Roberto Uebel.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi