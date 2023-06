'Geração nem-nem': os jovens que nem estudam e nem trabalham

11,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não trabalham nem estudam no Brasil. Chamado de "nem-nem", esse grupo cresceu de forma exponencial nas últimas décadas até atingir o auge na pandemia, de cerca de 30% da faixa etária. Esse número caiu para 23% da população no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da FGV Social.

Reverter essa situação, no entanto, não é uma tarefa fácil nem rápida. Envolve uma mudança estrutural na educação do País, que há anos vem deixando a desejar, segundo especialistas. Com o avanço da escolaridade, o Brasil viu aumentar o números de jovens que completam o ensino médio, mas os estudantes acabam ficando num "limbo".

Outra forma de resolver a questão dos "nem-nem" está ligada ao crescimento da economia. Desde 2013, o País não consegue encontrar um caminho de retomada consistente. Entre 2017 e 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu numa média de 1,4% ao ano - resultado muito abaixo da capacidade.

Recentemente, em artigo publicado no Estadão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin falaram sobre algumas medidas que estão sendo estudadas para a área de educação. Uma delas seria garantir a formação dos jovens para o mercado de trabalho, com uma política nacional de educação profissional e tecnológica, além da implementação do novo ensino médio e modernização do sistema de aprendizagem.

Mas será que isso é suficiente para acabar com a geração "nem-nem"? Sobre o assunto, vamos conversar com Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Além disso, vamos ouvir dois depoimentos de jovens que têm atravessado esse momento.

