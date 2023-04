Governo x oposição: o que esperar da CPI dos atos golpistas

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas foi criada, nesta quarta-feira (26), após leitura do requerimento feita pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Depois de meses de protelação, por parte do governo, a CPMI entra na sua fase de composição.

A pauta polariza a Casa em dois extremos: os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscam procurar responsáveis pela omissão que levou aos atos vândalos do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a oposição afirma que o governo teria sido negligente ao não tomar medidas de proteção em relação aos prédios.

Há uma disputa intensa entre governo e oposição pela presidência e relatoria. O acordo estabelecido definiu que a Câmara ficará com o presidente e o Senado com o relator. Há dois nomes mais cotados para o presidir a CPMI: Arthur Maia (União-BA) e o líder do PP na Casa, André Fufuca (PP-MA).

Afinal, o que devemos esperar dessa CPMI? Ela será benéfica para o governo ou para a oposição? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Leandro Consentino, cientista político e professor do Insper.

