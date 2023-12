Guiana x Venezuela: Repórter que visitou Essequibo conta como é a região

A região de Essequibo, que hoje pertence à Guiana, passou a fazer parte do noticiário, após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, promover um referendo para sugerir a anexação do local ao país. O conflito é histórico e se intensificou após uma grande quantidade de petróleo ser encontrada na região.

Essequibo tem cerca de 160 mil km2 e é habitado por cerca de 25 mil pessoas, dos mais de 791 mil habitantes da Guiana. 80% dos que residem nesta área são indígenas originários desse território.

O local é rico também em recursos minerais, destacando-se ouro, bauxita e urânio, o que atrai um grande número de garimpeiros. Além disso, a região conta com outros recursos naturais, como os produtos da floresta e a própria água, seja para consumo, seja como potencial hidrelétrico.

O governo brasileiro monitora a crise entre Venezuela e Guiana para evitar que o Brasil seja usado como "instrumento" de um "incidente diplomático" entre os vizinhos.

O repórter do Estadão, Luiz Henrique Gomes, visitou a cidade de Lethem, que tem três mil habitantes, e faz parte do Essequibo, distante apenas 15 minutos da fronteira com o Brasil, e conversou conosco no 'Estadão Notícias' sobre como a população vê este conflito, e como vivem os habitantes da região.

