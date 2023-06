Há motivo para pânico? O surto de febre maculosa em SP

Com três mortes confirmadas, e a causa de um quarto óbito ainda sob investigação no interior de São Paulo, a febre maculosa tem chamado a atenção pela sua alta taxa de mortalidade. Todas essas pessoas participaram de uma festa na Fazenda Santa Margarida, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo.

Em todo o Estado, foram registrados 12 casos de febre maculosa com 6 óbitos em 2023, já incluindo os três confirmados desta semana. Em 2022, foram registrados 53 casos, com 37 óbitos confirmados. Já em 2021, foram 76 casos e 42 óbitos, segundo dados Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Campinas está localizada em uma região considerada endêmica para a febre maculosa, doença causada por uma bactéria e transmitida por tipos de carrapatos que são encontrados em animais como capivaras e cavalos.

A prefeitura informou que emitiu alertas pela Rede do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) para outros Estados, para monitorar o estado de saúde de pessoas de outras cidades que também estiveram no evento.

Afinal, corremos o risco da doença se alastrar para outras localidades? Como se precaver da contaminação? Qual é o papel que o poder público precisa cumprir neste momento? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o infectologista e professor associado de Infectologia da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP, Marcelo Burattini.

