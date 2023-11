Inteligência artificial e longevidade | Filipe Xavier | #Talks 13

O quinto episódio da terceira temporada do ESTADÃO Blue Studio Talks aborda o cenário transformador da saúde, explorando como a Inteligência Artificial e práticas sustentáveis estão moldando a longevidade e a inovação. Como a GE Healthcare se posiciona diante da necessidade de uma transformação digital nos cuidados com a saúde? Filipe Xavier, diretor de marketing e comunicação da GE Healthcare Latam, compartilha insights sobre a influência dos prontuários eletrônicos e da telemedicina nesse contexto, revelando o compromisso da empresa com soluções abrangentes. Também discutimos como essas práticas impactam o setor de saúde e contribuem para a longevidade dos equipamentos e recursos no Brasil. Não perca este episódio fascinante e assista a toda a série em bluestudio.estadao.com.br/talks.