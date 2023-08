Javier Milei: a ascensão eleitoral do 'Bolsonaro argentino'

O candidato de extrema-direita, Javier Milei foi o grande vencedor das eleições primárias para a disputa presidencial da Argentina. As primárias fazem parte do sistema eleitoral do país, e servem para definir os candidatos que concorrerão às eleições presidenciais.

O economista que surgiu com uma terceira força política virou o jogo e saiu como protagonista da votação no último domingo, 13. Com mais de 97% dos votos apurados, Javier Milei tem 30,04% dos votos. À frente da coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio (28,27%) e da coalizão da esquerda que governa o país Unión por la Pátria (27,27%).

Economista ultraliberal e autodeclarado "anarcocapitalista", Javier Milei propõe dolarizar a economia e fechar o Banco Central. O deputado nacional também é contra o aborto e considera as mudanças climáticas "uma farsa" da esquerda. Em uma biografia não autorizada sobre Milei, o jornalista Juan Luis González afirma que o ultradireitista busca formas de entrar em contato com um de seus cachorros que já morreu.

Seus principais adversários serão, a ex-ministra da Segurança, Patricia Bullrich, que vai representar a centro-direita, e o representante do atual governo de Alberto Fernández, de centro-esquerda, o ministro da Economia Sergio Massa.

Afinal, qual o perigo de se eleger um candidato como Milei para uma combalida Argentina? Podemos esperar uma aliança de centro-esquerda e centro-direita contra Milei? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o professor de Política Internacional da Universidade Estadual Rio de Janeiro, Paulo Velasco.

