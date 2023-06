Juros vão baixar? A pressão e a expectativa para reunião do Copom

Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom), vai se reunir novamente para decidir se mantém ou diminui a taxa básica de juros (Selic). Empresários cobraram, durante um evento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre essa queda.

Uma das mais enfáticas foi a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano. Campos Neto repetiu o que havia dito momentos antes: que não poderia dar certeza sobre o movimento do juro porque ele é apenas um num total de nove votos no Copom.

Um dos pontos para mexer na Selic, é a queda da inflação, e essa já tem dado sinais de desaceleração. Em maio, o IPCA, índice oficial da inflação do país, desacelerou de 0,61%, em abril, para 0,23%. Outro questão positiva para essa queda, foi a aprovação do novo arcabouço fiscal.

O próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, admitiu que a nova âncora da economia já reflete em um recuo nos juros futuros, mas, analistas do mercado financeiro acreditam que o primeiro corte da taxa Selic deve ocorrer apenas em setembro.

Afinal, o Banco Central vai ceder à pressão e baixar a taxa de juros já neste mês? O que ainda falta para que os juros sejam menores?

