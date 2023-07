Onde estão os novos investidores do Brasil? Esse foi o tema do 7º episódio do nosso Talks 2023 que teve como convidada Leandra Peres, diretora de Comunicação da B3. Educação financeira, mudança estrutural no mercado de capitais e mudança interessante no perfil de quem investe foram um dos tópicos abordados na conversa. Assista a toda a série em bluestudio.estadao.com.br/talks