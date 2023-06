Legislando em causa própria? O PL que pune discriminação contra políticos

A Câmara dos Deputados aprovou, em votação relâmpago, um projeto de lei que pune o que chama de "discriminação" contra políticos. O texto é de autoria da deputada federal Danielle Cunha (União Brasil-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha.

O texto aprovado na Câmara transforma em crimes de discriminação contra políticos as seguintes condutas praticadas por representantes de bancos, corretoras ou outras empresas do sistema financeiro: recusar a abertura ou a manutenção de contas bancárias, negar a concessão de empréstimo, ou rejeitar a prestação de outros serviços financeiros.

A versão aprovada na Câmara trata como pessoas politicamente expostas (PEPs) não só políticos eleitos e seus familiares, mas também a cúpula de órgãos militares, da magistratura e de partidos. A proposta foi criticada, sobretudo, por deputados do PSOL e do Novo, base e oposição a Lula, respectivamente.

Pai da autora da proposta, Eduardo Cunha, por exemplo, já teve todo o patrimônio bancário bloqueado pela Justiça, como parte de investigações e condenações obtidas pela Operação Lava Jato. Opositores ao texto veem brecha para a prática de crimes.

Afinal, a classe política, com seu corporativismo habitual, menospreza o restante da população? Essa votação também é fruto dos superpoderes de Arthur Lira no Congresso?

No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o diretor-executivo do Transparência Partidária, Marcelo Issa.

