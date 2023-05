Lula erra ao mexer na privatização da Eletrobras?

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ingressou com uma ação, via Advocacia-Geral da União, para contestar pontos da privatização da Eletrobras no Supremo Tribunal Federal (STF). A ação, porém, não reivindica a reestatização da empresa, objetivo de outras ações que tramitam na Justiça no momento.

O governo questiona as partes da lei da desestatização que tratam sobre o poder de voto dos acionistas. O poder público tem, hoje, 42% das ações ordinárias da Eletrobras. Mas, com a lei da desestatização da Eletrobras, a proporção de votos do governo foi limitada a 10%.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse em entrevista à CNN, em Nova York, que preocupa a intenção do governo de rever a privatização da Eletrobras. Segundo ele, o projeto que permitiu o processo de capitalização da Eletrobras, em 2022, foi profundamente debatido no Congresso, e traz ganhos para a empresa e para o país.

Afinal, quais os problemas que o governo pode causar por querer rever a privatização da Eletrobras? Essa ação pode resultar em mais um racha nas relações com o Congresso? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o economista André Perfeito.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi