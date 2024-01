Mais do mesmo? O plano de Lula para estimular indústrias

Economistas, porém, são críticos ao formato do novo plano e veem um "vale a pena ver de novo". Em entrevista ao Estadão, o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, afirmou que a política é uma "velha roupagem de coisas que a gente já conhece: uma velha política industrial baseada em usar recursos públicos".

Em seu primeiro governo como presidente, Lula criou um estímulo estatal à industrialização, elegendo empresas de setores específicos na chamada política de campeãs nacionais. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, rebateu as críticas e defendeu a volta do investimento estatal, alegando que outros países também estão nessa trilha.

O Nova Indústria Brasil é focado em seis áreas específicas, que possuem metas de entrega para um horizonte de dez anos. São elas: cadeias agroindustriais; saúde; bem-estar das pessoas nas cidades; transformar digitalmente; bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética; e defesa.

Afinal, esse projeto para retomar a industrialização do País é "mais do mesmo"? A proposta tem potencial para melhorar o quadro do setor no Brasil? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a professora de Economia do Insper, Juliana Inhasz.