Mais um caso de violência em escola: poder público vai reagir?

Na manhã desta quarta-feira, 4 crianças, entre 4 e 7 anos, foram mortas dentro da creche em que estavam, quando um homem invadiu o local e as atacou com uma machadinha. Após o crime, o assassino se apresentou a uma delegacia de polícia, onde se entregou.

Segundo os bombeiros, havia 40 crianças na creche nesta manhã e o agressor teria pulado o muro e atingido as vítimas de forma aleatória. Quatro crianças - duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos - foram levadas para o Hospital Santo Antônio - passaram por cirurgia e têm quadro estável.

A prefeitura de Blumenau vai decretar luto de 30 dias. O governo do Estado decretou luto de três dias pelas mortes na creche. As aulas nas redes municipal e estadual foram suspensas na cidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou em rede social e classificou o ataque de "monstruosidade".

Este é um dos temas que guiam o 'Poder em Pauta', segmento do 'Estadão Notícias' que analisa os principais fatos da semana. Nesta edição, os repórteres de Política do Estadão, Beatriz Bulla e Pedro Venceslau, ainda analisam o vazamento do vídeo em que o apresentador José Luiz Datena sugere uma chapa com Guilherme Boulos pela prefeitura de São Paulo; a escolha do substituto de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF); e a esquerda querendo barrar os acordos de leniência de empresas envolvidas na Lava Jato.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.