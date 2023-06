Mais um escândalo de Juscelino Filho no governo: Lula vai agir?

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), se envolveu em mais uma polêmica, revelada pelo Estadão. Seu sogro tem despachado no gabinete do genro, onde recebe empresários, embora não esteja nomeado em nenhum cargo público.

Registros de entradas e saídas do ministério, obtidos pelo Estadão, mostram que o empresário Fernando Fialho, sogro de Juscelino, atende na sede da pasta, em Brasília, inclusive quando Juscelino Filho cumpre agenda no Maranhão, sua base eleitoral.

Procurado, o ministério confirmou que o sogro de Juscelino despacha na pasta e justificou que ele contribuiu "com sua experiência". Para especialistas, o gabinete paralelo montado nas Comunicações é irregular. Ao Estadão, Fernando Fialho confirmou que esteve "algumas vezes" no ministério, e que "é falacioso" e "leviano" dizer que ele atua na pasta ou exerce qualquer função.

Afinal, qual o sentido de manter na gestão um ministro que acumula tantos escândalos? A fidelidade de Lula com o União Brasil é uma via de mão única? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com o cientista político e coordenador do blog Legis -Ativo do Estadão, Humberto Dantas.

