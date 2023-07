Com o tema Performance no Varejo, nossa convidada do 4º episódio do Talks 2023 Mayra Borges, vice-presidente de Negócios na GetNet, aborda tópicos importantes como inovações e tendências em um mercado que, além de estar em constante crescimento, possui uma dinamicidade de transformação imensa. Assista a toda a série em bluestudio.estadao.com.br/talks