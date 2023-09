Mês da Mobilidade: Conectividade e inovação em movimento

As inovações tecnológicas no setor da mobilidade têm o potencial de transformar a forma como nos locomovemos. À medida que essas tecnologias se desenvolvem, podemos esperar ver ainda mais mudanças no setor de mobilidade. Os veículos autônomos, por exemplo, podem se tornar uma realidade do dia a dia, o transporte compartilhado pode se tornar ainda mais popular e os dados também podem ser usados para melhorar ainda mais a mobilidade, por meio de tecnologias como inteligência artificial.

Para falar mais sobre a conectividade da mobilidade neste terceiro podcast da série Mês da Mobilidade, a jornalista Bárbara Guerra conversou com Francisco Christovam, presidente-executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU. Ouça!