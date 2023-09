Mês da Mobilidade: Renata Falzoni fala sobre micromobilidade nas grandes cidades

A facilidade no transporte público é um aspecto importante da mobilidade urbana. E a micromobilidade pode ajudar a melhorar essa questão, tornando mais fácil e acessível o deslocamento pela cidade. Para você que não sabe, micromobilidade é o uso de meios de transporte pequenos e leves para viagens curtas dentro de uma cidade ou área urbana.

Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com quem entende de micromobilidade e pensa em soluções para tornar as grandes cidades menos hostis para as bicicletas. A entrevistada é a arquiteta, jornalista e criadora do canal no Youtube Bike é Legal, Renata Falzoni. Ouça o primeiro podcast da série Mês da Mobilidade!