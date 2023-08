MêsdaSaúde: a importância do autocuidado

Ainda na série de podcasts do Mês da Saúde, o assunto de hoje é autocuidado. Importantíssimo, não acha?

Na rotina agitada que temos, muitas vezes acabamos negligenciando uma parte essencial de nossas vidas: nossa saúde. E a saúde preventiva é um tópico muito essencial que joga luz à importância de cuidar de nosso bem-estar antes que problemas de saúde se instalem. O que precisamos entender é que esse cuidado preventivo é a chave da nossa longevidade. Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o médico especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e coordenador das atividades do Hospital Dia do HC-FMUSP, Marlon Aliberti. Ouça!