MêsdaSaúde: impactos da tecnologia na saúde

Estamos no 2º episódio do podcast Mês da Saúde e o assunto de hoje já está na ponta da língua: como a tecnologia e as inovações têm avançado a medicina.

A tecnologia desempenha um papel fundamental na medicina trazendo uma série de benefícios e avanços que impactam positivamente a prática médica, o diagnóstico, o tratamento e as pesquisas na área da saúde. Os avanços da medicina impulsionados pela tecnologia têm revolucionado todo o setor, desde a prevenção de doenças e atendimento até o acompanhamento pós tratamento. Para falar mais sobre o assunto, a jornalista Bárbara Guerra conversou com o cardiologista Intervencionista do Instituto Dante Pazzanese, Dr. Roberto Botelho. Ouça!