MêsdaSaúde: o impacto da desinformação na saúde

Estar disposto e também começar e terminar o dia sem dor podem ser sinônimos de saúde para você, e talvez saúde seja o item mais importante da sua lista de prioridades. Nós sabemos que importante é ter saúde e cuidar dela é primordial, mas o problema é que nem sempre conseguimos fazer isso da melhor maneira.

A internet e as redes sociais nos possibilitam muitas facilidades, mas quando se trata de saúde, o melhor mesmo é procurar ajuda especializada. No podcast de hoje, o primeiro da série Mês da Saúde, a conversa é com o diretor de cirurgia torácica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, J.J. Camargo, sobre como a desinformação pode atrapalhar o sistema de saúde.