O Morning Call | Mercado em 15 minutos traz, diante do contexto do agravamento do conflito entre israelenses e palestinos do grupo Hamas, como ficam os mercados. Um possível aumento dos juros americanos também tem gerado cautela na Bolsa de Valores. As notícias mais positivas vêm do Brasil, como a estabilidade na geração de empregos e na indústria.