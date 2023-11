O 'Morning Call | Mercado em 15 minutos' destaca que, na sexta-feira, o índice Bovespa encerrou o pregão em valorização e alcançou o maior nível desde agosto, após a divulgação do IPCA de outubro abaixo das expectativas. Além disso, o fluxo de investimentos no país segue em ritmo consistente e não se vê sinal claro de fluxo de saída de capitais brasileiros.A semana também foi marcada pela aprovação da Reforma Tributária pelo Senado. O texto, com alterações, voltará à Câmara dos Deputados.