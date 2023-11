O Morning Call | Mercado em 15 minutos destaca que, na semana passada, o Ibovespa subiu quase 3% em um único dia. O otimismo foi consequência do fato de que o Banco Central norte-americano não vai precisar subir mais os juros e, no Brasil, o Copom reduziu em meio ponto os juros em decisão unânime. Em paralelo, o mercado acompanha atentamente as notícias sobre a estratégia fiscal do Governo Brasileiro.