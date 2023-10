O 'Morning Call | Mercado em 15 minutos' destaca que a bolsa brasileira sofreu impactos negativos por conta da guerra no Oriente Médio, de falas do Presidente Lula e da apreensão sobre a decisão em relação aos juros norte-americanos, que acontece este semana, quando se comemora o Dia das Bruxas no país. O programa também analisa o mercado argentino após o primeiro turno de eleições presidenciais.