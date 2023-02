Moura Brasil: A vitória do Centrão e o contraste entre Rosa e Aras

Na edição desta quarta-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a recondução do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência da Câmara e do Senado nesta quarta-feira, 1º. Eles permanecem nos cargos por mais dois anos. Moura Brasil Também fala sobre a solenidade de abertura do Ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal, que retomou os trabalhos após o edifício ter sido invadido e depredado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de janeiro.

