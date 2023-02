Moura Brasil: O circo golpista de Bolsonaro e Silveira

Na edição desta sexta-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as versões do senador Marcos do Val (Podemos) sobre encontro que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a operação para barrar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Moura Brasil também analisa os depoimentos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres à Polícia Federal.

