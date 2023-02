Mulheres no Senado: número recorde, mas sem espaço de comando

Podcast ouviu a opinião de quatro senadoras que compõem a bancada feminina sobre a falta de indicações em postos da Mesa Diretora

O Senado Federal tem hoje 15 mulheres entre os 81 parlamentares. Apesar de ser muito pouco proporcionalmente, este número é um recorde histórico de presença feminina na Casa.

O número de mulheres foi ampliado -- de 11 para 15 -- com a chegada de quatro suplentes, que entraram no lugar de senadores eleitos que assumiram ministérios. Mesmo assim, nenhuma das senadoras conquistou algum cargo na Mesa Diretora.

Em nome da bancada feminina, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) propôs, no início do mês, que fosse desarquivada a PEC38/2015, que torna obrigatória a eleição de ao menos uma mulher para as mesas diretoras do Senado e da Câmara. Para voltar a tramitar no Senado, a PEC precisa dos votos de um terço dos parlamentares até o dia 2 de abril.

Neste episódio, trazemos os relatos das senadoras Augusta Brito (PT-CE), Dorinha Seabra (União-TO), Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (União-MS). Para falar sobre a PEC, sobre a composição da bancada feminina no Senado, e sobre a representação feminina na política brasileira, convidamos a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz.

