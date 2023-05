'Notícia No Seu Tempo': 147 deputados confirmam que vão votar a favor do arcabouço

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (23/05/2023):

O governo espera aprovar o arcabouço fiscal esta semana com apoio expressivo na Câmara, mas até ontem apenas 147 dos 513 deputados haviam confirmado voto a favor da nova regra fiscal para controle das contas públicas, de acordo com levantamento do Estadão. Por ser um projeto de lei complementar, o novo marco fiscal, substituto do teto de gastos, precisa de maioria absoluta para ser aprovado (257 votos). Dos 455 deputados consultados pela reportagem, 108 se mostraram totalmente favoráveis à proposta, 39 se declararam favoráveis, mas com ressalvas, e 48 são contrários. Em um sinal de que a negociação segue, 260 não quiseram responder.

E mais:

Política: Marina manda recado após Lula indicar apoio a estudo sobre petróleo

Internacional: Milícia russa anti-Putin ataca vilarejo na Rússia; Kremlin acusa Ucrânia

Economia: Sob efeito de queda nos combustíveis, expectativa de inflação cai, aponta Focus

Metrópole: USP adota cota de 20% para pretos, pardos e indígenas em seus concursos