'Notícia No Seu Tempo': A barbárie vai à escola

Quatro crianças, com idade entre 4 e 7 anos, foram assassinadas ontem, na maioria dos casos com golpes na cabeça, por um homem de 25 anos que invadiu com uma machadinha uma creche em Blumenau (SC). Outros cinco alunos foram feridos. Segundo a polícia, não há indícios de que a ação tenha sido coordenada com outras pessoas. Desde 2002, ataques a escolas causaram 41 mortes. O aumento da recorrência desses casos está associado a questões sociais e culturais, dizem especialistas. O governo federal pretende destinar R$ 150 milhões para reforçar o patrulhamento escolar, além de aumentar o monitoramento da internet.

E mais:

Economia: Lula muda marco do saneamento e permite serviço seguir sem licitação

Política: Bolsonaro diz que só soube de joias em 2022; gabinete agiu por retirada antes

Internacional: Espião russo tinha esconderijo para equipamentos e mensagens em SP

Caderno 2: Armstrong volta à Osesp para reger 'Barba Azul'