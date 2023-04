'Notícia No Seu Tempo': Adicional a ser pago a juízes federais pode custar até R$ 1 bi

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (17/04/2023):

Estimativa de técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que um penduricalho salarial a ser pago a juízes federais pode custar até R$ 1 bilhão aos cofres públicos, informa Weslley Galzo. A cifra é referente ao pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS). A regalia, que é alvo de processo no TCU, havia sido extinta há 17 anos, mas voltará a ser paga e de forma retroativa, por decisão monocrática do corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luis Felipe Salomão.

E mais:

Metrópole: Pais, professores e até crianças reconstroem creche atacada em SC

Política: Lula insiste em afirmar que Ucrânia também é responsável por invasão russa

Economia: Com queda da inflação, BCs indicam fim do ciclo de juro alto

Internacional: Confronto de forças que disputam o poder no Sudão deixa 61 mortos