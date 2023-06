'Notícia No Seu Tempo': Agência de risco vê avanços e melhora perspectiva do Brasil

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (15/06/2023):

A perspectiva para a nota de crédito do Brasil (BB-) foi revisada de "estável" para "positiva" pela S&P Global. A agência internacional de classificação de risco considera que a mudança reflete uma maior certeza de estabilidade na condução da política fiscal e monetária - o que poderia beneficiar "as perspectivas ainda baixas de PIB do Brasil". O rating (nota de crédito) é o resultado da avaliação de uma agência de classificação de risco sobre a qualidade de um título de dívida emitido por empresa ou país. No caso da S&P, o Brasil ainda está distante de reconquistar o grau de investimento, perdido em 2015, mas a revisão da perspectiva foi vista no mercado como uma chancela importante. "O absurdo é nós não termos (grau de investimento). Um País como o Brasil tem de ter", disse o ministro Fernando Haddad (Fazenda).

E mais:

Economia: Após dez elevações, Fed mantém juros, mas não descarta novas altas

Política: 'O governo não vai ter base ao longo dos 4 anos', diz Marcos Pereira, presidente do Republicanos

Metrópole: Medo da febre maculosa se espalha pela região de Campinas

Internacional: Xi encontra Abbas e se coloca como mediador de conflito palestino

Caderno 2: O samba pede passagem na batida de D2