'Notícia No Seu Tempo': Agronegócio avança com três safras por ano na mesma área

Técnica de plantio direto, irrigação e melhoramentos genéticos têm permitido a agricultores brasileiros colher três safras agrícolas por ano na mesma área. Em algumas regiões, é possível ter três safras cheias de grãos, como soja, milho e trigo, sem necessidade de arar, gradear ou adubar previamente a terra, informa José Maria Tomazela. O adubo é aplicado com a semente no solo quase no mesmo instante em que a cultura anterior é colhida. É cada vez mais comum ainda ver tratores com plantadeira "empurrando" a máquina colhedora. A expansão da soja ajudou a estreitar o calendário de cultivos, possibilitando mais colheitas em menor tempo. A capacidade de produzir safras sucessivas na mesma área também tem ajudado a ampliar a produção agrícola mesmo sem novas áreas de cultivo.

Política: Lula tenta se aproximar de governadores para fortalecer sua base

Economia: Dívida da Americanas com editoras supera R$ 70 milhões

Internacional: Putin renova ameaça ao Ocidente e EUA temem que China arme russos

Metrópole: Sirenes, treino e rota de fuga são opções de resposta a alerta de chuva

Esportes: Fifa coroa o melhor jogador do mundo