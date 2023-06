'Notícia No Seu Tempo': Além de carro, governo inclui ônibus e caminhão em pacote

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (06/06/2023):

O programa para baixar os preços de carros novos de até R$ 120 mil foi lançado ontem com a inclusão de caminhões e ônibus. O desconto ao comprador de automóveis de passeio vai variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil - conforme foi antecipado no sábado pelo Estadão - e entre R$ 33,6 mil e R$ 99,4 mil para ônibus e caminhões. As vendas de carros serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. Depois disso, empresas também poderão aderir. No caso de ônibus e caminhões, os beneficiários terão de retirar de circulação veículos com mais de 20 anos, que irão para reciclagem. Os descontos serão concedidos até a demanda chegar a um limite: R$ 300 milhões para ônibus, R$ 500 milhões para carros e R$ 700 milhões para caminhões. Para bancar o pacote, o governo vai antecipar a volta da cobrança de impostos federais sobre o diesel.

E mais:

Política: Lula já admite mudanças pontuais na Esplanada e recebe Lira no Alvorada

Economia: Governo lança Desenrola, que vai atender inadimplentes com débitos de até R$ 5 mil

Metrópole: Governo federal faz embargo de área desmatada e aposta em 'Selo Amazônia'

Internacional: Ucrânia inicia contraofensiva para retomar território ocupado por russos