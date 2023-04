'Notícia No Seu Tempo': Alvo de 34 acusações criminais, Trump redobra aposta em papel de vítima

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (05/04/2023):

Donald Trump tornou-se ontem o primeiro ex-presidente da história dos EUA a ser fichado, alvo de 34 acusações ligadas ao crime de falsificação de registros financeiros. O objetivo dele seria esconder pelo menos três casos extraconjugais, antes da eleição de 2016. Trump é acusado de pagar propina a uma estrela pornô, além de outros subornos. Ele se declarou inocente e, à noite, de volta à Flórida, denunciou perseguição.

E mais:

Economia: 'Arcabouço fiscal não é licença para gastar', diz Rogério Ceron

Política: PT resiste a Boulos; PSB quer Alckmin no apoio a Tabata como candidata

Internacional: Finlândia entra para a Otan, em revés estratégico para a Rússia

Metrópole: Cai trava para criar cursos de Medicina e Justiça tem 225 pedidos na fila