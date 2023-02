'Notícia No Seu Tempo': Americanas deve quase R$ 1 bi a pequenos e médios fornecedores

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (13/02/2023):

O rombo bilionário que levou a Americanas à recuperação judicial por afetar bancos e grandes empresas atinge também pequenos e médios fornecedores. Um cálculo inicial aponta dívida de pelo menos R$ 875 milhões, com mais de 6 mil micro, pequenas e médias empresas da cadeia de produtos ou serviços às lojas. Sem receber essas contas e com o caixa desfalcado pela inadimplência, algumas delas já começam a reduzir produção e a fazer cortes no quadro de funcionários.

E mais:

Política: Mourão gasta R$ 3,8 milhões pelo cartão corporativo em 4 anos

Economia: 'Jabuti' no Congresso pode esvaziar agências reguladora

Internacional: EUA acreditam ter abatido mais dois balões, no Alasca e no Canadá

Metrópole: Quadrilhas atacam trens de carga que descem para o Porto de Santos

Esportes: Corinthians atropela o Fla e conquista o bi da Supercopa