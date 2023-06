'Notícia No Seu Tempo': Americanas reconhece fraude e culpa diretoria destituída

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (14/06/2023):

Ao divulgar balanço, em 11 de janeiro, com rombo de R$ 20 bilhões, a Americanas falou em "inconsistências contábeis". Ontem, cinco meses depois e em recuperação judicial, a empresa enviou documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em que admite ter havido fraude nas suas contas e culpou a antiga diretoria. "Os documentos analisados indicam que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas", afirmou no fato relevante. A Americanas informou ainda que as conclusões do relatório foram amparadas em investigação de comitê independente nomeado pelo conselho de administração depois da descoberta do rombo.

Economia: Comissão do Senado amplia desoneração da folha a 3 mil municípios

Política: CPMI dos Atos Golpistas pede acesso a dados do celular de Bolsonaro

Metrópole: Fila da entrevista de visto de turista para os EUA chega a 630 dias em SP

Internacional: Trump depõe na Justiça em Miami e se declara inocente

Esportes: Presidente da CBF fala em esperar até 2024 por Ancelotti

Caderno 2: Voz de John Lennon é recuperada por IA para canção inédita dos Beatles