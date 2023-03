'Notícia No Seu Tempo': Âncora limita alta do gasto a 70% da receita e prevê contas no azul em 2025

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (30/03/2023):

A âncora fiscal que será apresentada pela equipe econômica prevê zerar o buraco nas contas públicas a partir do próximo ano e limitar o crescimento de despesas a 70% do avanço das receitas. Segundo projeção do governo, as despesas deverão crescer sempre menos do que as receitas e as contas públicas ficarão no azul a partir de 2025. Quanto maior o crescimento do PIB e da arrecadação, mais o governo poderá gastar. Estão previstos "gatilhos", mecanismos de ajuste. Haverá também um instrumento para evitar aumento de gastos acelerado quando houver expansão significativa na arrecadação. O texto foi endossado pelo presidente Lula.

E mais:

Política: Aliados de Lula querem suspender multas a empreiteiras atingidas pela Lava Jato

Economia: Brasil e China avançam em acordo para comércio sem o uso do dólar

Internacional: Líder de Taiwan busca apoio em viagem às Américas e China ameaça retaliar

Metrópole: Papa Francisco é internado em Roma com infecção respiratória