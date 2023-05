'Notícia No Seu Tempo': Apesar da queda de receita, Estados dão aumento a servidores

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (29/05/2023):

Levantamento do Estadão aponta que 12 Estados e o Distrito Federal encaminharam ou já aprovaram projetos para conceder reajuste linear de salário para o funcionalismo. De forma geral, o aumento tem acompanhado a inflação. Desde o fim de 2022, as contas públicas estaduais têm sido pressionadas por uma combinação desfavorável. A arrecadação está em queda, especialmente pela mudança na tributação do ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia. No acumulado de 12 meses até março, o recuo é de 4,1%. Em 2023, há um fator adicional de pressão, o piso do magistério. O reajuste foi definido pelo governo federal em janeiro, mas impacta em grande medida os cofres estaduais

E mais:

Política: Tarcísio repassa R$ 109 mi sem que prefeituras digam como usarão verba

Internacional: Erdogan é reeleito e inicia sua 3ª década no poder na Turquia

Metrópole: Evento com mais segurança e público cauteloso marcam a Virada Cultural