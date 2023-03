'Notícia No Seu Tempo': Apesar de pressão, BC mantém juro e não descarta nova alta

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (23/03/2023):

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central ignorou a forte pressão do governo Lula pela redução da taxa básica de juros da economia e manteve, pela quinta vez seguida, a Selic em 13,75% ao ano. Além de conservar a taxa no maior patamar desde janeiro de 2017, o BC, no comunicado ao final da reunião do Copom, repetiu que existe a possibilidade de voltar a aumentar os juros "caso o processo de desinflação não transcorra como esperado".

E mais:

Economia: Ruy Costa diz que presidente do BC presta 'desserviço' ao País

Política: PF impede PCC de soltar Marcola e atacar Moro

Internacional: Economia cresce e pobreza cai, mas desigualdade castiga a Venezuela

Metrópole: Multas por desmate na Amazônia aumentam 169% no 1º trimestre