'Notícia No Seu Tempo': Após aprovar PEC, Centrão quer pastas com verba de R$ 70 bi

Após a aprovação da PEC da Transição pelo Congresso, o Centrão cobra do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o controle de ministérios com orçamentos de peso. O União Brasil pensa em Minas e Energia e Desenvolvimento Regional e quer o controle da Codevasf, autarquia que recebeu os maiores recursos do orçamento secreto. O PSD quer Infraestrutura. Juntos, Minas e Energia, Desenvolvimento Regional e Infraestrutura terão cerca de R$ 70,6 bilhões em 2023.

Política: Congresso eleva salário de ministros do Supremo em 18%

Metrópole: Em SP, 'xepa' responde por 87% das vacinas aplicadas em bebês

Esportes: Pelé tem piora no quadro clínico e passará Natal internado

Caderno 2: Morre Pedro Paulo Rangel que ganhou o público no palco e na TV