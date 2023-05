'Notícia No Seu Tempo': Após derrotas no Congresso, Lula assume articulação política

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (05/05/2023):

A partir da próxima semana, o presidente Lula chamará para conversas representantes de MDB, PSD, União Brasil e PSB e cobrará fidelidade nas votações no Congresso. Juntos, os quatro partidos controlam 12 ministérios e impuseram o primeiro revés de peso ao Planalto ao contribuir para a derrubada de trechos dos decretos que alteravam o marco do saneamento. Durante a semana, o governo também foi derrotado com o adiamento da votação do Projeto de Lei das Fake News.

E mais:

Economia: A pedido de Haddad, Mendonça libera ação estimada em R$ 90 bi pela União

Política: PF investiga fraude em registro de vacina de Bolsonaro em São Paulo

Metrópole: PF prende 49 caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) e recolhe armas

Internacional: Russos culpam EUA por ataque ao Kremlin e voltam a bombardear Kiev

Esportes: Napoli é campeão 33 anos após viver glória com Maradona

Caderno 2: No MIS, a vida e a carreira de Tina Turner em fotos