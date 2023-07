'Notícia No Seu Tempo': Após troca no Turismo, Lula tenta impor limite ao Centrão

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (14/07/2023):

A troca de Daniela Carneiro pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) no Ministério do Turismo, oficializada ontem, atende a uma das muitas demandas do Centrão para apoiar pautas do governo no Congresso, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT agem para tentar impor limites ao avanço do bloco partidário por cargos e espaço na administração federal. Ontem, Lula afirmou que não abre mão de pastas como Saúde e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo ele, "é o governo que oferece ministério", não o contrário. Lula afirmou ainda que, ao final do recesso parlamentar, em 1.º de agosto, vai conversar com líderes de partidos para novas trocas ministeriais "à luz do dia". "Não quero conversa escondida, secreta", disse.

E mais:

Economia: Planalto defende plano para financiar itens de linha branca

Política: Pacheco cobra retratação de Barroso após fala contra Bolsonaro

Metrópole: OMS classifica adoçante aspartame como possivelmente cancerígeno

Internacional: Lula manterá relação com Maduro, apesar da cassação de opositores

Esportes: Copa do Mundo do Catar rende R$ 8,5 mi a 6 clubes brasileiros