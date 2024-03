'Notícia No Seu Tempo': Apreensão de droga do PCC em casco de navio triplica em Santos

Em 2023, mergulhadores da Marinha apreenderam 1,68 tonelada de cocaína em cascos de navios em ações de vistoria no Porto de Santos, informa Ítalo Lo Ré. A quantidade equivale a mais do que o triplo do que os 483 quilos interceptados em 2020. Dos cerca de 30 navios que zarpam por dia, cerca de 10% são vistoriados, a minoria via mergulho. Os portos são a principal rota de saída do entorpecente rumo a África e Europa. Os cascos se tornaram opção para o crime organizado porque são mais difíceis de fiscalizar do que os contêineres. Os pacotes são levados aos navios de duas formas: por pequenas lanchas, que se movimentam principalmente à noite com luzes apagadas, ou por mergulhadores, que saem de áreas de mata ou de embarcações afastadas. Pressionado a agir na área da segurança pública, o governo federal editou em novembro um decreto que prevê ação militar em portos e aeroportos de SP e Rio. A14

E mais:

Economia: Governo espera leiloar 16 portos, com investimento privado de R$ 8 bi

Política: Para ex-ministro, STF minou Lava Jato e enfraqueceu luta anticorrupção