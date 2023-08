'Notícia No Seu Tempo': Aprovação de arcabouço fiscal põe fim à regra do teto de gastos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (23/08/2023):

Deputados aprovaram ontem o novo arcabouço fiscal. O modelo vai substituir o atual teto de gastos. O texto, que vai a sanção presidencial, teve como base parecer do relator, Claudio Cajado (PP-BA). A nova regra autoriza o aumento de despesas acima da inflação, diferentemente do teto de gastos. Esse crescimento real vai variar de 0,6% a 2,5%, desde que limitado a 70% do aumento da arrecadação. O principal impasse era a emenda que permitia ao governo prever as chamadas despesas condicionadas no Orçamento de 2024, que dependem de aprovação de crédito adicional pelo Legislativo para serem executadas. O cálculo é de que ela abra espaço fiscal de até R$ 32 bilhões. Pelo acordo de ontem, essa previsão foi retirada do texto do arcabouço e será incluída agora no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Economia: Gastos subirão mesmo com arcabouço, diz Campos Neto

Política: AGU abre caminho para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas

Internacional: Lula contradiz Celso Amorim e nega que Brics seja contraponto ao G-7

Metrópole: Sintomas depressivos acometem 1/3 dos maiores de 50 anos; 16% sentem solidão

Esportes: Dirigente espanhol é denunciado por 'ato sexista' e vê pressão por renúncia