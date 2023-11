'Notícia No Seu Tempo': Aprovação de PEC abala relação do governo com STF

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (24/11/2023):

A relação do Supremo Tribunal Federal com o governo ficou estremecida após a aprovação anteontem, no Senado, da PEC que limita os poderes da Corte. Magistrados se queixaram do voto do líder do governo Lula, Jaques Wagner (PT-BA), a favor da emenda. Wagner disse que foi procurado por ministros do STF e pediu desculpas. Ele alegou que não teve intenção de afrontar o tribunal. A votação também abriu um confronto verbal entre magistrados e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A PEC impede ministros do STF de suspender, por meio de decisões individuais, a vigência de leis aprovadas pelo Congresso. A medida também vale para leis analisadas pelos tribunais estaduais. Após a tramitação no Senado, a proposta será analisada pela Câmara.

E mais:

Economia: Bradesco troca presidente e Marcelo Noronha assume no lugar de Lazari

Internacional: Milei suaviza tom e diz que Lula será bem-vindo na cerimônia de posse

Metrópole: Em meio a rachaduras misteriosas na Serra Gaúcha, prédio desaba

Caderno 2: Letra inédita recupera parceria de Jards Macalé e Caetano Veloso em 'Transa'