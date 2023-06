'Notícia No Seu Tempo': Aprovada, revisão do Plano Diretor de São Paulo permite verticalizar até 148% perto de trem e metrô

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (27/06/2023):

A revisão do Plano Diretor de São Paulo foi aprovada ontem, em votação definitiva pela Câmara Municipal, e permitirá um aumento na verticalização de 148% no entorno dos chamados eixos de transporte - as áreas próximas de estações de trem e metrô. É o que aponta uma projeção do Laboratório Arq.Futuro de Cidades, do Insper. O texto ainda passará pela sanção do prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e sua execução dependerá ainda da revisão da Lei de Zoneamento, que será feita nos próximos meses. O substitutivo final teve 44 votos favoráveis e 11 contrários e a bancada do PSOL prometeu ainda judicializar a questão.

E mais:

Economia: Desoneração da folha vira novo impasse em reforma tributária

Política: Cerco a Bolsonaro no TSE põe quase 70 pessoas sob risco de inelegibilidade

Metrópole: Pagar para ter aluno no ensino médio reduz evasão, aponta estudo do Insper

Internacional: Em busca de ajuda, Fernández visita Brasil pela 4ª vez no ano