'Notícia No Seu Tempo': Ataque à democracia - Golpistas invadem e quebram sedes dos Poderes

Uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência, bolsonaristas radicais marcharam pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Eles invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes da República. Policiais foram agredidos e reagiram com bombas de gás, spray pimenta e cavalaria. Antes, houve cenas de leniência de PMs, que tiraram fotos com manifestantes. Em reação, Lula, que estava em Araraquara (SP), decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O Exército pôs 2,5 mil homens de prontidão. A Advocacia-Geral da União pediu ao STF a prisão de Anderson Torres, secretário da Segurança do DF, que foi demitido do cargo. Cerca de 400 pessoas haviam sido detidas até a noite de ontem.

Política: Joe Biden diz que ataque em Brasília é 'Ultrajante'

Esportes: Morre Dinamite, ídolo maior da história do Vasco

Metrópole: Rodízio volta a valer em São Paulo após suspensão no fim do ano

