'Notícia No Seu Tempo': Atraída pelo agronegócio, população cresce mais no interior do que nas capitais

Os primeiros números do Censo do IBGE mostram que, com 203,1 milhões de habitantes em 2022, o Brasil teve o menor crescimento populacional em 150 anos, as capitais estão perdendo gente para as novas fronteiras do agronegócio e os imóveis residenciais são mais numerosos, mas com menos ocupantes. Para os pesquisadores, ainda não está claro o papel da covid-19 nesse novo perfil, mas o trabalho remoto contribuiu para uma menor concentração de mão de obra em grandes centros urbanos. Em termos econômicos, se consolida o fim do chamado bônus demográfico que poderia ter catapultado o país - quando a população economicamente ativa é alta ante a fatia de idosos e crianças, o que eleva a chance de ganhos no PIB.

E mais:

Economia: SP se articula contra comitê que vai administrar receita única de impostos

Política: Relator no TSE sugere ampliação de cerco a Bolsonaro no TCU e Supremo

Internacional: Morte de jovem por policial provoca protestos que se espalham pela França

Caderno 2: Indiana Jones setentão vive o desafio de trocar a nostalgia por um futuro incerto