'Notícia No Seu Tempo': Avanço do tráfico assusta vizinhos do Equador, que reforçam área de fronteira

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (11/01/2024):

As principais gangues equatorianas seguem desafiando o Estado, apesar da guerra declarada pelo presidente, Daniel Noboa, na terça-feira. Ontem, um nova onda de atentados e assassinatos levou Peru e Colômbia a fecharem suas fronteiras com o Equador, para evitar a fuga de criminosos. O governo peruano enviou um reforço de 500 homens, helicópteros e drones para aumentar a vigilância. O general Helder Giraldo, comandante das Forças Armadas da Colômbia, também confirmou o envio de reforço militar para a fronteira. O chefe da polícia colombiana, Nicolás Zapata, despachou 100 homens para quatro pontos específicos: Ipiales, Mataje, Chiles e Carlos Lama, para evitar a entrada de criminosos.

E mais:

Política: Congresso prevê quase R$ 25 bi para emendas sem transparência

Economia: Pressionado por servidores por reajuste, governo prepara megaconcurso público

Metrópole: População se queixa de apagões recorrentes; Nunes volta a atacar Enel

Cultura: Brasil terá uma temporada de grandes shows