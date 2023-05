'Notícia No Seu Tempo': Bancos vão vetar frigorífico que abater gado de área desmatada

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (30/05/2023):

Protocolo de autorregulação aprovado pela Febraban determina que bancos brasileiros só poderão conceder crédito para frigoríficos e matadouros que comprovarem não comprar gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A decisão vale para fornecedores diretos e indiretos. O objetivo é combater o desmatamento. A norma de sustentabilidade será lançada hoje. É a primeira vez que há um protocolo detalhado para um setor específico da economia.

E mais:

Política: Sete MPs que interessam ao governo podem perder validade

Internacional: Lula recebe Maduro e critica sanções dos EUA à Venezuela

Economia: Como articulador, Haddad coloca à prova habilidade política para desatar nós

Metrópole: Polícia Federal apreende 290 quilos de drogas em avião de igreja